Гурновская (Иодко) Стефания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Гурновский Генрих Стефанович
Отец ребёнка: Гурновский Стефан Антонович
Рождение ребёнка
10.05.1937
Сын: Гурновский Иосиф Стефанович
Отец ребёнка: Гурновский Стефан Антонович
г. Ивье, Гродненская обл.,Беларусь ( тогда территория Польши)
Рождение ребёнка
20.08.1941
Дочь: Смушко Мария Стефановна
Отец ребёнка: Гурновский Стефан Антонович
дер. Зыгмунтишки, Ивьевский р-н, Гродненская обл, Беларусь (БССР)
Бракосочетание
Неизвестно