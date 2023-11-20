Гурновская (Иодко) Стефания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурновская (Иодко) Стефания

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Гурновский Генрих Стефанович

Отец ребёнка: Гурновский Стефан Антонович

Рождение ребёнка
10.05.1937

Сын: Гурновский Иосиф Стефанович

Отец ребёнка: Гурновский Стефан Антонович

г. Ивье, Гродненская обл.,Беларусь ( тогда территория Польши)
Рождение ребёнка
20.08.1941

Дочь: Смушко Мария Стефановна

Отец ребёнка: Гурновский Стефан Антонович

дер. Зыгмунтишки, Ивьевский р-н, Гродненская обл, Беларусь (БССР)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурновский Стефан Антонович

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