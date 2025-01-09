Енговатов Павел Карпович 27.06.1840 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Енговатов Павел Карпович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 27.06.1840 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1878

Отец
Енговатов Карп ПрокопьевичОколо 1808 ст. г.р.
Мать
Енговатова Аксинья ПетровнаОколо 1804 ст. г.р.
Супруги
Енговатова (Шаталова) Аграфена АлексеевнаОколо 1841 ст. г.р.
Дети
Енговатов Герасим Павлович02.03.1861 ст. г.р.
(Енговатова) Соломония Павловна27.07.1863 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1840 ст.

Отец: Енговатов Карп Прокопьевич

Мать: Енговатова Аксинья Петровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
28.06.1840 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
28.01.1859 ст.

Жена: Енговатова (Шаталова) Аграфена Алексеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
02.03.1861 ст.

Сын: Енговатов Герасим Павлович

Мать ребёнка: Енговатова (Шаталова) Аграфена Алексеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
27.07.1863 ст.

Дочь: (Енговатова) Соломония Павловна

Мать ребёнка: Енговатова (Шаталова) Аграфена Алексеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
01.08.1873 ст.

Дочь: (Енговатова) Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Енговатова (Шаталова) Аграфена Алексеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
1877

Сын: Енговатов Борис Павлович

Мать ребёнка: Енговатова (Шаталова) Аграфена Алексеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
21.11.1878 ст.

Сын: Енговатов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Енговатова (Шаталова) Аграфена Алексеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1878

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