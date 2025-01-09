Енговатов Павел Карпович
мужской, родился 27.06.1840 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1878
ОтецЕнговатов Карп ПрокопьевичОколо 1808 ст. г.р.
МатьЕнговатова Аксинья ПетровнаОколо 1804 ст. г.р.
Супруги
Енговатова (Шаталова) Аграфена АлексеевнаОколо 1841 ст. г.р.
Дети
Енговатов Герасим Павлович02.03.1861 ст. г.р.
(Енговатова) Соломония Павловна27.07.1863 ст. г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
27.06.1840 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
28.06.1840 ст.
Бракосочетание
28.01.1859 ст.
Рождение ребёнка
02.03.1861 ст.
Сын: Енговатов Герасим Павлович
Мать ребёнка: Енговатова (Шаталова) Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
27.07.1863 ст.
Дочь: (Енговатова) Соломония Павловна
Мать ребёнка: Енговатова (Шаталова) Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
01.08.1873 ст.
Дочь: (Енговатова) Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Енговатова (Шаталова) Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Енговатова (Шаталова) Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
21.11.1878 ст.
Сын: Енговатов Михаил Павлович
Мать ребёнка: Енговатова (Шаталова) Аграфена Алексеевна
Смерть
После 1878