Никанорова (Кисилева) Валентина Петровна 28.04.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никанорова (Кисилева) Валентина Петровна

Место рождения

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

28.04.1948

Дата смерти

13.10.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1948

Отец: Шумейко Петр Маркович

Мать: Киселева Нина Алексеевна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мишеронский, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
08.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никаноров Валентин Валентинович

Мишеронский, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никаноров Валентин Валентинович

Мишеронский, Шатура, Московская область
Смерть
13.10.2019
Мишеронский, Шатура, Московская область

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