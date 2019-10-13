Никанорова (Кисилева) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения28.04.1948
Дата смерти13.10.2019
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1948
Отец: Шумейко Петр Маркович
Мать: Киселева Нина Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никаноров Валентин Валентинович
Рождение ребёнка
26.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никаноров Валентин Валентинович
Смерть
13.10.2019