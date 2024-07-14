Шумейко Петр Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шумейко Марк
Мать: Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселёв Александр Петрович
Мать ребёнка: Киселева Нина Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1948
Дочь: Никанорова (Кисилева) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Киселева Нина Алексеевна
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно