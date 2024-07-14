Шумейко Петр Маркович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шумейко Петр Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шумейко Марк

Мать: Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумейко Виктор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Александр Петрович

Мать ребёнка: Киселева Нина Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1948

Дочь: Никанорова (Кисилева) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Киселева Нина Алексеевна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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