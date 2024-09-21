Мотасова Незнаю — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМотасова Незнаю

Мотасова Незнаю

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотасов Не знвю Васильевич

Отец ребёнка: Мотасов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотасов Василий

Рождение ребёнка
01.09.1895

Сын: Мотасов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Мотасов Василий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.