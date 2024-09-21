Мотасова Незнаю
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотасов Не знвю Васильевич
Отец ребёнка: Мотасов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мотасов Василий
Рождение ребёнка
01.09.1895
Сын: Мотасов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Мотасов Василий
Смерть
Неизвестно