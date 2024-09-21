Мотасов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мотасова Незнаю
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотасов Не знвю Васильевич
Мать ребёнка: Мотасова Незнаю
Рождение ребёнка
01.09.1895
Сын: Мотасов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Мотасова Незнаю
Смерть
Неизвестно