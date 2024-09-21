Мотасов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотасов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотасова Незнаю

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотасов Не знвю Васильевич

Мать ребёнка: Мотасова Незнаю

Рождение ребёнка
01.09.1895

Сын: Мотасов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Мотасова Незнаю

Смерть
Неизвестно

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