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Быстрова Евгения Григорьевна

Место рождения

Парули, Краснинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Парули, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быстров Василий Ильич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Быстров Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Быстров Василий Ильич

Парули, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Самусева (Быстрова) Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Быстров Василий Ильич

Парули, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Быстрова) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Быстров Василий Ильич

Парули, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Терешкова (Быстрова) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Быстров Василий Ильич

Парули, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1903

Сын: Быстров Василий Васильевич

Отец ребёнка: Быстров Василий Ильич

Благовещенка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край

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