Быстрова Евгения Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Сын: Быстров Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Быстров Василий Ильич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Самусева (Быстрова) Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Быстров Василий Ильич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Быстрова) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Быстров Василий Ильич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Терешкова (Быстрова) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Быстров Василий Ильич
Рождение ребёнка
19.03.1903
Сын: Быстров Василий Васильевич
Отец ребёнка: Быстров Василий Ильич
Благовещенка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край