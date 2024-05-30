Константинов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Константинова Анастасия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Сын: Константинов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Константинова Анастасия Кузьминична
Рождение ребёнка
1889
Сын: Константинов Егор Васильевич
Мать ребёнка: Константинова Анастасия Кузьминична