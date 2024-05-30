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Константинов Василий Иванович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1842

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Константинов Иван Семёнович

Мать: Константинова Ольга Марковна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Константинова Анастасия Кузьминична

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Анастасия Кузьминична

Рождение ребёнка
1875

Сын: Константинов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Константинова Анастасия Кузьминична

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Константинов Егор Васильевич

Мать ребёнка: Константинова Анастасия Кузьминична

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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