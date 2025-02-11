Заморлин Андрей Алексеев 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Заморлин Андрей Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1825, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Заморлин Алексей Васильев1795 г.р.
Супруги
Заморлина Дарья Фёдорова1828 г.р.
Дети
Заморлин Иван Андреев1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Заморлин Алексей Васильев

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заморлина Дарья Фёдорова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Заморлин Иван Андреев

Мать ребёнка: Заморлина Дарья Фёдорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

64 Семья

Смерть
Неизвестно

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