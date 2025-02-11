Заморлин Андрей Алексеев
мужской, родился 1825, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецЗаморлин Алексей Васильев1795 г.р.
Супруги
Заморлина Дарья Фёдорова1828 г.р.
Дети
Заморлин Иван Андреев1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Заморлин Алексей Васильев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заморлина Дарья Фёдорова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Заморлина Дарья Фёдорова
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно