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Никиша Яков Андреевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

28.04.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1879

Отец: Никиша Андрей Иванович

Мать: Никиша Марина Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
02.11.1903

Жена: Никиша Евфросиния Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.11.1904

Дочь: Никиша Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Никиша Евфросиния Ивановна

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
16.09.1906

Дочь: Никиша Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Никиша Евфросиния Ивановна

Перебудова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.10.1909

Дочь: Никиша Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Никиша Евфросиния Ивановна

Перебудова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.02.1915

Дочь: Никиша Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Никиша Евфросиния Ивановна

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Смерть
Неизвестно
Перебудова, Чернігівська область
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