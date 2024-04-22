Никиша Яков Андреевич
Место рождения
Дата рождения28.04.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1879
Отец: Никиша Андрей Иванович
Мать: Никиша Марина Ивановна
Бракосочетание
02.11.1903
Рождение ребёнка
25.11.1904
Дочь: Никиша Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Никиша Евфросиния Ивановна
хутор Химов
Рождение ребёнка
16.09.1906
Дочь: Никиша Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Никиша Евфросиния Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1909
Дочь: Никиша Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Никиша Евфросиния Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1915
Дочь: Никиша Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Никиша Евфросиния Ивановна
хутор Химов
Смерть
Неизвестно