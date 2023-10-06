Никиша (Радионова) Евфросиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никиша (Радионова) Евфросиния Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1883

Отец: Радионов Иван Герасимович

Мать: Радионова Татьяна Спиридоновна

хутор Дуброва Стародубский уезд
Бракосочетание
02.11.1903

Муж: Никиша Яков Андреевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.11.1904

Дочь: Никиша Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Никиша Яков Андреевич

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
16.09.1906

Дочь: Никиша Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Никиша Яков Андреевич

Перебудова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.10.1909

Дочь: Никиша Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Никиша Яков Андреевич

Перебудова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.02.1915

Дочь: Никиша Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Никиша Яков Андреевич

Перебудова, Чернігівська область
хутор Химов
Смерть
Неизвестно
Перебудова, Чернігівська область
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