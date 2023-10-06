Никиша (Радионова) Евфросиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1883
хутор Дуброва Стародубский уезд
Бракосочетание
02.11.1903
Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.11.1904
Дочь: Никиша Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Никиша Яков Андреевич
хутор Химов
Рождение ребёнка
16.09.1906
Дочь: Никиша Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Никиша Яков Андреевич
Рождение ребёнка
03.10.1909
Дочь: Никиша Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Никиша Яков Андреевич
Рождение ребёнка
11.02.1915
Дочь: Никиша Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Никиша Яков Андреевич
хутор Химов
Смерть
Неизвестно