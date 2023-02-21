Мокин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мокин Василий
Рождение ребёнка
28.12.1916
Мать ребёнка: Мокина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апполинария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокина Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно