Мокин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мокин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1916

Сын: Мокин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Мокина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апполинария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокин Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокина Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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