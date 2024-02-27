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Шалухина Аксинья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалухин Сергей Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1771 по 1774 ст.

Сын: Шалухин Семён Сергеевич

Отец ребёнка: Шалухин Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
С 1773 по 1774 ст.

Сын: Шалухин Аким Сергеевич

Отец ребёнка: Шалухин Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: (Шалухина) Агафья Сергеевна

Отец ребёнка: Шалухин Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Шалухин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Шалухин Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Шалухин Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Шалухин Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Шалухин Сафрон Сергеевич

Отец ребёнка: Шалухин Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: (Шалухина) Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Шалухин Сергей Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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