Шалухина Аксинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1771 по 1774 ст.
Отец ребёнка: Шалухин Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
С 1773 по 1774 ст.
Отец ребёнка: Шалухин Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: (Шалухина) Агафья Сергеевна
Отец ребёнка: Шалухин Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
1777 ст.
Отец ребёнка: Шалухин Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
1780 ст.
Отец ребёнка: Шалухин Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
1781 ст.
Отец ребёнка: Шалухин Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: (Шалухина) Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Шалухин Сергей Фёдорович
Смерть
Неизвестно