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Desatoff John John

Место рождения

Kars, Kavkas, Russia

Дата рождения

13.03.1899

Дата смерти

18.04.1983

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1899

Отец: Desatoff John Abraham

Мать: Mary (Masha) Danielivna (Afonian)

Kars, Kavkas, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Desatoff Mary William

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Desatoff Mary William

Смерть
18.04.1983
Los Angeles, California
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