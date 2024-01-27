Desatoff John John
Место рожденияKars, Kavkas, Russia
Дата рождения13.03.1899
Дата смерти18.04.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1899
Kars, Kavkas, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Desatoff Mary William
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Desatoff Mary William
Смерть
18.04.1983
Los Angeles, California