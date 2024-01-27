Desatoff (Kisseloff) Mary William — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Desatoff (Kisseloff) Mary William

Место рождения

Petrovka, Russia

Дата рождения

13.01.1901

Дата смерти

14.10.1988

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1901

Отец: Kisseloff William Michael

Мать: Stepanide

Petrovka, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Desatoff John John

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Desatoff John John

Смерть
14.10.1988
Los Angeles County, California, United states
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