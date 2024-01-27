Desatoff (Kisseloff) Mary William
Место рожденияPetrovka, Russia
Дата рождения13.01.1901
Дата смерти14.10.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1901
Отец: Kisseloff William Michael
Мать: Stepanide
Petrovka, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Desatoff John John
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Desatoff John John
Смерть
14.10.1988
Los Angeles County, California, United states