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(Эсаулова) Екатерина Егорова

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

18.11.1858 ст.

Дата смерти

После 1869 ст.

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1858 ст.

Отец: Есаулов Егор Иванов

Мать: не указана

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1858 Бахта, Троицкая (237/73/115, 776об-777) №100/18.11/21/Екатерина/поч.Князевский/кр.Егор Ивана Эсаулова+Екатерина Мартьынова, правосл В:из той же деревни Никонор Эсаулова жена Анастасия Демидов... Показать все
Смерть
После 1869 ст.

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