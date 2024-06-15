(Эсаулова) Екатерина Егорова
Место рождения
Дата рождения18.11.1858 ст.
Дата смертиПосле 1869 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.11.1858 ст.
Отец: Есаулов Егор Иванов
Мать: не указана
МК 1858 Бахта, Троицкая (237/73/115, 776об-777) №100/18.11/21/Екатерина/поч.Князевский/кр.Егор Ивана Эсаулова+Екатерина Мартьынова, правосл В:из той же деревни Никонор Эсаулова жена Анастасия Демидов... Показать все
Смерть
После 1869 ст.