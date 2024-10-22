Калнин-Кальиш (Пуйшкен) Августа (Августа-Луиза-Мария) Христиановна
Место рожденияDseggus
Дата рождения30.03.1877
Дата смерти21.11.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1877
Отец: Пуйшкен Христиан
Мать: Брауер Анна
Dseggus
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Калнин Зента Петровна
Отец ребёнка: Калнин Петр Эрнестович
Бракосочетание
30.09.1907
Рождение ребёнка
16.06.1909
Сын: Калнин Юрий Петрович
Отец ребёнка: Калнин Петр Эрнестович
Смерть
21.11.1962
Малаховка, Люберцы, Московская область