Калнин-Кальиш (Пуйшкен) Августа (Августа-Луиза-Мария) Христиановна 30.03.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калнин-Кальиш (Пуйшкен) Августа (Августа-Луиза-Мария) Христиановна

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Место рождения

Dseggus

Дата рождения

30.03.1877

Дата смерти

21.11.1962

Пол

Женский

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
30.03.1877

Отец: Пуйшкен Христиан

Мать: Брауер Анна

Dseggus
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Калнин Зента Петровна

Отец ребёнка: Калнин Петр Эрнестович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
30.09.1907

Муж: Калнин Петр Эрнестович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.06.1909

Сын: Калнин Юрий Петрович

Отец ребёнка: Калнин Петр Эрнестович

Смерть
21.11.1962
Малаховка, Люберцы, Московская область

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