Калнин Петр Эрнестович 01.03.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калнин Петр Эрнестович

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Место рождения

Кандава, Tukuma novads

Дата рождения

01.03.1878

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1878

Отец: Калнин Эрнест Гиртович

Мать: Калнина (Бирштейн) Марианна (Марианна Вильгельмина Елизавета Готлиба) Эрнестовна

Кандава, Tukuma novads
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Калнин Зента Петровна

Мать ребёнка: Калнин-Кальиш (Пуйшкен) Августа (Августа-Луиза-Мария) Христиановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
30.09.1907

Жена: Калнин-Кальиш (Пуйшкен) Августа (Августа-Луиза-Мария) Христиановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.06.1909

Сын: Калнин Юрий Петрович

Мать ребёнка: Калнин-Кальиш (Пуйшкен) Августа (Августа-Луиза-Мария) Христиановна

Смерть
1937
Копейск, Копейский, Челябинская область
расстрел.

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