Калнин Петр Эрнестович
Место рождения
Дата рождения01.03.1878
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1878
Отец: Калнин Эрнест Гиртович
Мать: Калнина (Бирштейн) Марианна (Марианна Вильгельмина Елизавета Готлиба) Эрнестовна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Калнин Зента Петровна
Мать ребёнка: Калнин-Кальиш (Пуйшкен) Августа (Августа-Луиза-Мария) Христиановна
Бракосочетание
30.09.1907
Рождение ребёнка
16.06.1909
Сын: Калнин Юрий Петрович
Мать ребёнка: Калнин-Кальиш (Пуйшкен) Августа (Августа-Луиза-Мария) Христиановна
Смерть
1937
Копейск, Копейский, Челябинская область
расстрел.