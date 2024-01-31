Бобоедов Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобоедов Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1958

Отец: Бобоедов Павел Матвеевич

Мать: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селина Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любезная Галина Ивановна

Рождение ребёнка
17.04.1983

Дочь: Старцева Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Селина Галина Михайловна

Рождение ребёнка
12.02.1987

Сын: Бобоедов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Селина Галина Михайловна

Рождение ребёнка
07.03.1991

Сын: Бобоедов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Любезная Галина Ивановна

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