Бобоедов Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1958
Отец: Бобоедов Павел Матвеевич
Мать: Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селина Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любезная Галина Ивановна
Рождение ребёнка
17.04.1983
Дочь: Старцева Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Селина Галина Михайловна
Рождение ребёнка
12.02.1987
Сын: Бобоедов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Селина Галина Михайловна
Рождение ребёнка
07.03.1991
Сын: Бобоедов Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Любезная Галина Ивановна