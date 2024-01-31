Бобоедов Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобоедов Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1987

Отец: Бобоедов Сергей Павлович

Мать: Селина Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочарникова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
07.08.2013

Дочь: Бобоедова Маргарита Владимировна

Мать ребёнка: Бочарникова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
02.01.2022

Дочь: Бобоедова Кристина Владимировна

Мать ребёнка: Бочарникова Валентина Александровна

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