Бобоедов Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1987
Отец: Бобоедов Сергей Павлович
Мать: Селина Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.2013
Дочь: Бобоедова Маргарита Владимировна
Мать ребёнка: Бочарникова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
02.01.2022
Дочь: Бобоедова Кристина Владимировна
Мать ребёнка: Бочарникова Валентина Александровна