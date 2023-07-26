Самарина (Тетюева) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарина (Тетюева) Нина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1926

Дата смерти

30.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1926

Отец: Серебряников Владимир Иванович

Мать: Серебряникова (Тетюева) Серафима Павловна

Рождение ребёнка
21.02.1947

Дочь: Верзилова Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Самарин Максим Тарасович

Рождение ребёнка
19.02.1949

Дочь: Анисина Вера Максимовна

Отец ребёнка: Самарин Максим Тарасович

Рождение ребёнка
16.04.1951

Дочь: Полежаева (Самарина) Любовь Максимовна

Отец ребёнка: Самарин Максим Тарасович

Смерть
30.08.1978

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