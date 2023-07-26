Самарина (Тетюева) Нина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1926
Дата смерти30.08.1978
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1926
Рождение ребёнка
21.02.1947
Дочь: Верзилова Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Самарин Максим Тарасович
Рождение ребёнка
19.02.1949
Дочь: Анисина Вера Максимовна
Отец ребёнка: Самарин Максим Тарасович
Рождение ребёнка
16.04.1951
Дочь: Полежаева (Самарина) Любовь Максимовна
Отец ребёнка: Самарин Максим Тарасович
Смерть
30.08.1978