Корзёнок Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзёнок Валентина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1946

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1971

Дочь: Корзёнок Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Корзёнок Константин Петрович

Рождение ребёнка
21.02.1975

Дочь: Безмен (Корзёнок) Елена Константиновна

Отец ребёнка: Корзёнок Константин Петрович

Вильнюс, Литовская ССР

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