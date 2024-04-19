Корзёнок Валентина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1971
Дочь: Корзёнок Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Корзёнок Константин Петрович
Рождение ребёнка
21.02.1975
Дочь: Безмен (Корзёнок) Елена Константиновна
Отец ребёнка: Корзёнок Константин Петрович
Вильнюс, Литовская ССР