Корзёнок Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1941
Дата смерти21.11.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1971
Дочь: Корзёнок Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Корзёнок Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
21.02.1975
Дочь: Безмен (Корзёнок) Елена Константиновна
Мать ребёнка: Корзёнок Валентина Викторовна
Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
21.11.2000