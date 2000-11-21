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Корзёнок Константин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1941

Дата смерти

21.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1971

Дочь: Корзёнок Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Корзёнок Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
21.02.1975

Дочь: Безмен (Корзёнок) Елена Константиновна

Мать ребёнка: Корзёнок Валентина Викторовна

Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
21.11.2000

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