Рымов Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения23.01.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1980
Дочь: Рымова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Рымова (Гоцкова) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
20.07.1983
Дочь: Цветкова (Рымова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Рымова (Гоцкова) Любовь Николаевна