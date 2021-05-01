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Рымов Николай Александрович

Место рождения

Большая Переходня, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Переходня, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рымова (Гоцкова) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
28.01.1980

Дочь: Рымова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Рымова (Гоцкова) Любовь Николаевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
20.07.1983

Дочь: Цветкова (Рымова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Рымова (Гоцкова) Любовь Николаевна

Тверь, город Тверь, Тверская область

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