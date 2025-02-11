Пивцаев Зосий Димитриевич / Иосиф Афанасьев
мужской, родился 1850, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецПивцаев Дмитрий Афанасьевич1825 г.р.
МатьПивцаева Евдокия Кирсанова / Авдотья Кириллова1820 г.р.
Супруги
Пивцаева (Сумбаева) Анна Иванова1848 г.р.
Дети
Пивцаев Георгий Зосиев15.04.1872 г.р.
Пивцаев Сергей Зосивич06.10.1873 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.01.1871
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.04.1872
Мать ребёнка: Пивцаева (Сумбаева) Анна Иванова
Военная служба
1873
Рождение ребёнка
06.10.1873
Мать ребёнка: Пивцаева (Сумбаева) Анна Иванова
Рождение ребёнка
09.12.1885
Дочь: (Пивцаева) Зулиания Зосия
Мать ребёнка: Пивцаева (Сумбаева) Анна Иванова
Рождение ребёнка
01.04.1888
Мать ребёнка: Пивцаева (Сумбаева) Анна Иванова
Смерть
Неизвестно