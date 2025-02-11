Пивцаев Зосий Димитриевич / Иосиф Афанасьев 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Пивцаев Зосий Димитриевич / Иосиф Афанасьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1850, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Пивцаев Дмитрий Афанасьевич1825 г.р.
Мать
Пивцаева Евдокия Кирсанова / Авдотья Кириллова1820 г.р.
Супруги
Пивцаева (Сумбаева) Анна Иванова1848 г.р.
Дети
Пивцаев Георгий Зосиев15.04.1872 г.р.
Пивцаев Сергей Зосивич06.10.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Пивцаев Дмитрий Афанасьевич

Мать: Пивцаева Евдокия Кирсанова / Авдотья Кириллова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
25.01.1871

Жена: Пивцаева (Сумбаева) Анна Иванова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.04.1872

Сын: Пивцаев Георгий Зосиев

Мать ребёнка: Пивцаева (Сумбаева) Анна Иванова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Военная служба
1873
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
06.10.1873

Сын: Пивцаев Сергей Зосивич

Мать ребёнка: Пивцаева (Сумбаева) Анна Иванова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
09.12.1885

Дочь: (Пивцаева) Зулиания Зосия

Мать ребёнка: Пивцаева (Сумбаева) Анна Иванова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
01.04.1888

Сын: Пивцаев Никита Зосиевич

Мать ребёнка: Пивцаева (Сумбаева) Анна Иванова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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