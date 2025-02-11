Пивцаева (Сумбаева) Анна Иванова 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Пивцаева (Сумбаева) Анна Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1848, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Сумбаев Иван СтепановДо 1830 г.р.
Супруги
Пивцаев Зосий Димитриевич / Иосиф Афанасьев1850 г.р.
Дети
Пивцаев Георгий Зосиев15.04.1872 г.р.
Пивцаев Сергей Зосивич06.10.1873 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Сумбаев Иван Степанов

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
25.01.1871

Муж: Пивцаев Зосий Димитриевич / Иосиф Афанасьев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.04.1872

Сын: Пивцаев Георгий Зосиев

Отец ребёнка: Пивцаев Зосий Димитриевич / Иосиф Афанасьев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
06.10.1873

Сын: Пивцаев Сергей Зосивич

Отец ребёнка: Пивцаев Зосий Димитриевич / Иосиф Афанасьев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
09.12.1885

Дочь: (Пивцаева) Зулиания Зосия

Отец ребёнка: Пивцаев Зосий Димитриевич / Иосиф Афанасьев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
01.04.1888

Сын: Пивцаев Никита Зосиевич

Отец ребёнка: Пивцаев Зосий Димитриевич / Иосиф Афанасьев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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