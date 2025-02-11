Пивцаева (Сумбаева) Анна Иванова
женский, родилась 1848, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСумбаев Иван СтепановДо 1830 г.р.
Супруги
Дети
Пивцаев Георгий Зосиев15.04.1872 г.р.
Пивцаев Сергей Зосивич06.10.1873 г.р.Показать еще 2
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Место
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Рождение
1848
Отец: Сумбаев Иван Степанов
Мать: не указана
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.01.1871
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.04.1872
Отец ребёнка: Пивцаев Зосий Димитриевич / Иосиф Афанасьев
Рождение ребёнка
06.10.1873
Отец ребёнка: Пивцаев Зосий Димитриевич / Иосиф Афанасьев
Рождение ребёнка
09.12.1885
Дочь: (Пивцаева) Зулиания Зосия
Отец ребёнка: Пивцаев Зосий Димитриевич / Иосиф Афанасьев
Рождение ребёнка
01.04.1888
Отец ребёнка: Пивцаев Зосий Димитриевич / Иосиф Афанасьев
Смерть
Неизвестно