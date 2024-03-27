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Леонов Пётр

Место рождения

Башкирская АССР, Белорецкий р-н, с. Кача.

Дата рождения

25.12.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1912

Отец: Леонов Алексей Степанович

Мать: Леонова Матрёна

Башкирская АССР, Белорецкий р-н, с. Кача.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Мария

Военная награда
Неизвестно
Леонов Петр Алексеевич Техник-лейтенант, __.__.1912Башкирская АССР, Белорецкий р-н. Сводная картотека Перечень наград 22.12.1942 Медаль «За оборону Ленинграда» 06.11.1944 Медаль «За боевые заслуги» 30.04.1945 Медаль «За боевые заслуги» 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 20.05.1945 Орден Красной Звезды 02.06.1951 Орден Красной Звезды 30.12.1956 Орден Красного Знамени
Смерть
Неизвестно
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