Леонов Пётр
Место рожденияБашкирская АССР, Белорецкий р-н, с. Кача.
Дата рождения25.12.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1912
Отец: Леонов Алексей Степанович
Мать: Леонова Матрёна
Башкирская АССР, Белорецкий р-н, с. Кача.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонова Мария
Военная награда
Неизвестно
Леонов Петр Алексеевич Техник-лейтенант, __.__.1912Башкирская АССР, Белорецкий р-н. Сводная картотека Перечень наград 22.12.1942 Медаль «За оборону Ленинграда» 06.11.1944 Медаль «За боевые заслуги» 30.04.1945 Медаль «За боевые заслуги» 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 20.05.1945 Орден Красной Звезды 02.06.1951 Орден Красной Звезды 30.12.1956 Орден Красного Знамени
Смерть
Неизвестно