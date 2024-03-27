Леонова Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Леонова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Леонов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Леонова) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Леонов Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Нестеркина (Леонова) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Леонов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
25.12.1912
Сын: Леонов Пётр
Отец ребёнка: Леонов Алексей Степанович
Смерть
1962
Причина смерти: Естественная смерть/старость 1962-63
Похороны
Неизвестно