Леонова Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Леонова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Леонов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Леонова) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Леонов Алексей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Нестеркина (Леонова) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Леонов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
25.12.1912

Сын: Леонов Пётр

Отец ребёнка: Леонов Алексей Степанович

Смерть
1962
Причина смерти: Естественная смерть/старость 1962-63
Похороны
Неизвестно

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