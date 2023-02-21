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Волокитина Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь священника.
Бракосочетание
Около 1845

Муж: Волокитин Дмитрий Степанович

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Волокитина Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Волокитин Дмитрий Степанович

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Волокитина Ульяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Волокитин Дмитрий Степанович

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Иулиания.
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Волокитина Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Волокитин Дмитрий Степанович

Еловино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Параскева.
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Волокитина Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Волокитин Дмитрий Степанович

Еловино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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