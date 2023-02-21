Волокитина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Волокитина Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Волокитин Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Волокитина Ульяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Волокитин Дмитрий Степанович
Иулиания.
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Волокитина Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Волокитин Дмитрий Степанович
Параскева.
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Волокитина Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Волокитин Дмитрий Степанович
Смерть
Неизвестно