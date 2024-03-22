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Волокитин Дмитрий Степанович

Место рождения

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын пономаря Николаевской Шонгской церкви Никольского уезда.
Образование
?.06.1843 ст.
Исключен из низшего отделения Никольского Духовного училища.
Работа или профессия
05.09.1843 ст.
Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Определен в пономаря к Николаевской Шонгской церкви Никольского уезда.
Бракосочетание
Около 1845

Жена: Волокитина Евдокия Васильевна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1856
С утверждением новых штатов находился вне штата.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Волокитина Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Волокитина Евдокия Васильевна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Волокитина Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Волокитина Евдокия Васильевна

Шонга, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Иулиания.
Работа или профессия
12.05.1862 ст.
Еловино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Определен на штатную должность дьячка к Космо-Дамиановской Еловинской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Волокитина Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Волокитина Евдокия Васильевна

Еловино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Параскева.
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Волокитина Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Волокитина Евдокия Васильевна

Еловино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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