Волокитин Дмитрий Степанович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1826
Сын пономаря Николаевской Шонгской церкви Никольского уезда.
Образование
?.06.1843 ст.
Исключен из низшего отделения Никольского Духовного училища.
Работа или профессия
05.09.1843 ст.
Определен в пономаря к Николаевской Шонгской церкви Никольского уезда.
Бракосочетание
Около 1845
Работа или профессия
С 1856
С утверждением новых штатов находился вне штата.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Волокитина Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Волокитина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Волокитина Ульяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Волокитина Евдокия Васильевна
Иулиания.
Работа или профессия
12.05.1862 ст.
Определен на штатную должность дьячка к Космо-Дамиановской Еловинской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Волокитина Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Волокитина Евдокия Васильевна
Параскева.
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Волокитина Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Волокитина Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно