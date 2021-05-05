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Репкин Александр Васильевич

Место рождения

Кононово, Клин, Московская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Кононово, Клин, Московская область
Бракосочетание
03.06.1902

Жена: Репкина (Горшкова) Евдокия Космина

Кононово, Клин, Московская область
Венчание в церкви села Иевлево Клинского уезда Московской губернии. Свидетели по жениху: дер. Кононово крестьяне Павел Васильевич Репкин и Алексей Тарасович Репкин; по невесте: дер. Кононово крестьяне... Показать все
Смерть
Неизвестно

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