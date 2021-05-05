Репкин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1902
Венчание в церкви села Иевлево Клинского уезда Московской губернии. Свидетели по жениху: дер. Кононово крестьяне Павел Васильевич Репкин и Алексей Тарасович Репкин; по невесте: дер. Кононово крестьяне... Показать все
Смерть
Неизвестно