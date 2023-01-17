Репкина (Горшкова) Евдокия Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репкина (Горшкова) Евдокия Космина

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Место рождения

Покровка, Клин, Московская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Горшков Косьма

Мать: не указана

Покровка, Клин, Московская область
Бракосочетание
03.06.1902

Муж: Репкин Александр Васильевич

Кононово, Клин, Московская область
Венчание в церкви села Иевлево Клинского уезда Московской губернии. Свидетели по жениху: дер. Кононово крестьяне Павел Васильевич Репкин и Алексей Тарасович Репкин; по невесте: дер. Кононово крестьяне... Показать все
Смерть
Неизвестно
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