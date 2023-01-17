Репкина (Горшкова) Евдокия Космина
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Горшков Косьма
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1902
Кононово, Клин, Московская область
Венчание в церкви села Иевлево Клинского уезда Московской губернии. Свидетели по жениху: дер. Кононово крестьяне Павел Васильевич Репкин и Алексей Тарасович Репкин; по невесте: дер. Кононово крестьяне... Показать все
Смерть
Неизвестно