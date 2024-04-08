Анастасия (или Наталья) Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия (или Наталья) Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Межевец Даниил Сидорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валюкевич Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Валюкевич Лаврентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валюкевич Антон Лаврентьевич

Отец ребёнка: Валюкевич Лаврентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валюкевич Лаврентий

Смерть
Неизвестно

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