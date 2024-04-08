Анастасия (или Наталья) Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Межевец Даниил Сидорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валюкевич Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Валюкевич Лаврентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валюкевич Антон Лаврентьевич
Отец ребёнка: Валюкевич Лаврентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валюкевич Лаврентий
Смерть
Неизвестно