Валюкевич Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалюкевич Лаврентий

Валюкевич Лаврентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валюкевич Василий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Анастасия (или Наталья) Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валюкевич Антон Лаврентьевич

Мать ребёнка: Анастасия (или Наталья) Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия (или Наталья) Даниловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.