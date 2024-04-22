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Черняк Иван Яковлевич

Место рождения

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1895

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
23.01.1913 ст.

Жена: Черняк Ульяна Исаковна

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Поручители села Журавки крестьянин Игнатий Варфоломеевич Алексейцев и Василий Софонович Алексейцев. По невесте: села Журавского крестьяне Евстафий Матвеевич Москаленко и Иоанн Евтихеев Матросов.
Рождение ребёнка
27.06.1914 ст.

Дочь: Болваненко Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Черняк Ульяна Исаковна

Рождение ребёнка
15.12.1918

Сын: Черняк Николай Иванович

Мать ребёнка: Черняк Ульяна Исаковна

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.12.1921

Сын: Черняк Андрей Иванович

Мать ребёнка: Черняк Ульяна Исаковна

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Черняк Ульяна Исаковна

Записи о рождении не было найдено ни в с. Очкино, Украина, ни в селах Новосибирской области (возможно, из-за плохой сохранности). Добавлена по воспоминаниям.
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