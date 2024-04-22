Черняк Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Бракосочетание
23.01.1913 ст.
Жена: Черняк Ульяна Исаковна
Поручители села Журавки крестьянин Игнатий Варфоломеевич Алексейцев и Василий Софонович Алексейцев. По невесте: села Журавского крестьяне Евстафий Матвеевич Москаленко и Иоанн Евтихеев Матросов.
Рождение ребёнка
27.06.1914 ст.
Дочь: Болваненко Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Черняк Ульяна Исаковна
Рождение ребёнка
15.12.1918
Мать ребёнка: Черняк Ульяна Исаковна
Рождение ребёнка
12.12.1921
Мать ребёнка: Черняк Ульяна Исаковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Черняк Ульяна Исаковна
Записи о рождении не было найдено ни в с. Очкино, Украина, ни в селах Новосибирской области (возможно, из-за плохой сохранности). Добавлена по воспоминаниям.