Черняк (Жорова) Ульяна Исаковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.10.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около ?.10.1893
Отец: Жоров Исак Романович
Вероятно, родилась в Сумской области. Запись о рождении в метриках села Очкино, Сумской области, не найдена.
Место жительства
С 1907
Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
На основании дат рождения и смерти детей в Сумской области, Украина, и Новосибирской области.
Бракосочетание
23.01.1913 ст.
Поручители села Журавки крестьянин Игнатий Варфоломеевич Алексейцев и Василий Софонович Алексейцев. По невесте: села Журавского крестьяне Евстафий Матвеевич Москаленко и Иоанн Евтихеев Матросов.
Место жительства
После 23.01.1913 ст.
Скорее всего после свадьбы переехала с мужем в с. Журавка, откуда он был родом.
Рождение ребёнка
27.06.1914 ст.
Дочь: Болваненко Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Черняк Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
15.12.1918
Отец ребёнка: Черняк Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
12.12.1921
Отец ребёнка: Черняк Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Черняк Иван Яковлевич
Записи о рождении не было найдено ни в с. Очкино, Украина, ни в селах Новосибирской области (возможно, из-за плохой сохранности). Добавлена по воспоминаниям.
Смерть
Неизвестно