Черняк (Жорова) Ульяна Исаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняк (Жорова) Ульяна Исаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.10.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1893

Отец: Жоров Исак Романович

Мать: Жорова Евфросиния Ивановна

Вероятно, родилась в Сумской области. Запись о рождении в метриках села Очкино, Сумской области, не найдена.
Место жительства
С 1907
Орловка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
На основании дат рождения и смерти детей в Сумской области, Украина, и Новосибирской области.
Бракосочетание
23.01.1913 ст.

Муж: Черняк Иван Яковлевич

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Поручители села Журавки крестьянин Игнатий Варфоломеевич Алексейцев и Василий Софонович Алексейцев. По невесте: села Журавского крестьяне Евстафий Матвеевич Москаленко и Иоанн Евтихеев Матросов.
Место жительства
После 23.01.1913 ст.
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Скорее всего после свадьбы переехала с мужем в с. Журавка, откуда он был родом.
Рождение ребёнка
27.06.1914 ст.

Дочь: Болваненко Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Черняк Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
15.12.1918

Сын: Черняк Николай Иванович

Отец ребёнка: Черняк Иван Яковлевич

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.12.1921

Сын: Черняк Андрей Иванович

Отец ребёнка: Черняк Иван Яковлевич

Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Черняк Иван Яковлевич

Записи о рождении не было найдено ни в с. Очкино, Украина, ни в селах Новосибирской области (возможно, из-за плохой сохранности). Добавлена по воспоминаниям.
Смерть
Неизвестно
Журавка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
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