Юльтимирова (Ванюкова) Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юльтимирова (Ванюкова) Анисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ванюков ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юльтимиров Юлий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юльтимиров Юлий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юльтимиров Юлий Иванович

Рождение ребёнка
14.01.1949

Сын: Юльтимиров Виктор Юлиевич

Отец ребёнка: Юльтимиров Юлий Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юльтимиров Юлий Иванович

Смерть
Неизвестно

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