Юльтимиров Юлий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юльтимиров Юлий Иванович

Место рождения

с.Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

1923

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юльтимирова (Ванюкова) Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юльтимирова (Ванюкова) Анисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юльтимирова (Ванюкова) Анисия

Рождение ребёнка
14.01.1949

Сын: Юльтимиров Виктор Юлиевич

Мать ребёнка: Юльтимирова (Ванюкова) Анисия

Рождение ребёнка
10.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юльтимирова (Ванюкова) Анисия

Смерть
1975

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