Стеблин-Каменская (Ганецкая) Наталия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стеблин-Каменская (Ганецкая) Наталия Николаевна

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Место рождения

г. Сувалки

Дата рождения

1865

Дата смерти

21.01.1940

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Ганецкий Николай Степанович

Мать: ?

г. Сувалки
Работа или профессия
Неизвестно
С 1918 г. преподавала иностранные языки
Смерть
21.01.1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кладбище
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