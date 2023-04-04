Стеблин-Каменская (Ганецкая) Наталия Николаевна
Место рожденияг. Сувалки
Дата рождения1865
Дата смерти21.01.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Ганецкий Николай Степанович
Мать: ?
г. Сувалки
Работа или профессия
Неизвестно
С 1918 г. преподавала иностранные языки
Смерть
21.01.1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кладбище