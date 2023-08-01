Пурплевский Василий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пурплевский Василий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Зайцева Софья Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пурплевский Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Пурплевская Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пурплевская Лидия

Мать ребёнка: Пурплевская Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пурплевская Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пурплевская Татьяна

Смерть
2021
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