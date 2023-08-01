Пурплевский Василий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2021
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Зайцева Софья Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пурплевский Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Пурплевская Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пурплевская Лидия
Мать ребёнка: Пурплевская Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пурплевская Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пурплевская Татьяна
Смерть
2021