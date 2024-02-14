Синельников Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Синельников) Любовь Павловна
Отец ребёнка: Синельников Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синельников Александр Павлович
Отец ребёнка: Синельников Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Синельников) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Синельников Павел
Рождение ребёнка
29.08.1933
Сын: Синельников Виктор Павлович
Отец ребёнка: Синельников Павел
Смерть
Неизвестно