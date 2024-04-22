Ирина Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Ефремова

Место рождения

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

15.02.1811 ст.

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.05.1766 ст.

Муж: Симеон Симеонов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXC-938T?i=152&cc=1921824
Рождение ребёнка
1779

Сын: Матвей Симеонов

Отец ребёнка: Симеон Симеонов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.10.1781 ст.

Сын: Ерофей Симеонов

Отец ребёнка: Симеон Симеонов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF7-WS8?i=254&cc=1921824 Восприемники: двор.чел. Лазарь Иванов и девица Аксинья Стефанова
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ирина Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Симеонов

Рождение ребёнка
23.06.1790 ст.

Дочь: Агрипена Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Симеонов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVT-KHZ?i=4&cc=1921824
Рождение ребёнка
14.10.1792 ст.

Дочь: Праскева Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Симеонов

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-97YK?i=207&cc=1921824 Восприемники: Петр Федоров и д. Лопатино Васса Симеонова
Смерть
15.02.1811 ст.
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVT-PDC?i=309&cc=1921824 60 лет натуральною (от старости)
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