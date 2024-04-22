Ирина Ефремова
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти15.02.1811 ст.
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Бракосочетание
01.05.1766 ст.
Муж: Симеон Симеонов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXC-938T?i=152&cc=1921824
Рождение ребёнка
1779
Сын: Матвей Симеонов
Отец ребёнка: Симеон Симеонов
Рождение ребёнка
04.10.1781 ст.
Сын: Ерофей Симеонов
Отец ребёнка: Симеон Симеонов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF7-WS8?i=254&cc=1921824 Восприемники: двор.чел. Лазарь Иванов и девица Аксинья Стефанова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ирина Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Симеонов
Рождение ребёнка
23.06.1790 ст.
Дочь: Агрипена Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Симеонов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVT-KHZ?i=4&cc=1921824
Рождение ребёнка
14.10.1792 ст.
Дочь: Праскева Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Симеонов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-97YK?i=207&cc=1921824 Восприемники: Петр Федоров и д. Лопатино Васса Симеонова
Смерть
15.02.1811 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVT-PDC?i=309&cc=1921824 60 лет натуральною (от старости)