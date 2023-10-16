Ирина Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1748 г.р.

Мать

1745 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Симеон Симеонов

Мать: Ирина Ефремова

Смерть
Неизвестно
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