(of Smolensk) N1205 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(of Smolensk) N1205

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1205

Пол

Женский

Отец

1187 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1205

Отец: of Kiev Vladimir Rurikovich

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1205

Сын: of Volhynia and Halizia Roman Александрович

Отец ребёнка: of Belz Alexander Всеволодович

Рождение ребёнка
Около 1234

Сын: Belz Wsiewolod of

Отец ребёнка: of Belz Alexander Всеволодович

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