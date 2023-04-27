(of Smolensk) N1205
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1205
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1205
Отец: of Kiev Vladimir Rurikovich
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1205
Сын: of Volhynia and Halizia Roman Александрович
Отец ребёнка: of Belz Alexander Всеволодович
Рождение ребёнка
Около 1234
Сын: Belz Wsiewolod of
Отец ребёнка: of Belz Alexander Всеволодович