Кухтина (Зайцева (Дочь Псаломщика)) Екатерина Алексеева
Место рожденияс.Липовка Бобровского уезда Воронежской губернии
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: Зайцев (Псаломщик Приходской Церкви) Алексей Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
1894
Муж: Кухтин Илья Андреев
Рождение ребёнка
12.07.1895
Дочь: (Кухтина) Мария Ильина
Отец ребёнка: Кухтин Илья Андреев
Рождение ребёнка
01.03.1901
Дочь: (Незаконорожденная) Евгения
Отец ребёнка: Кухтин Илья Андреев
Смерть
Неизвестно