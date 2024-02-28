Кухтина (Зайцева (Дочь Псаломщика)) Екатерина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухтина (Зайцева (Дочь Псаломщика)) Екатерина Алексеева

Место рождения

с.Липовка Бобровского уезда Воронежской губернии

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: Зайцев (Псаломщик Приходской Церкви) Алексей Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
1894

Муж: Кухтин Илья Андреев

Рождение ребёнка
12.07.1895

Дочь: (Кухтина) Мария Ильина

Отец ребёнка: Кухтин Илья Андреев

Рождение ребёнка
01.03.1901

Дочь: (Незаконорожденная) Евгения

Отец ребёнка: Кухтин Илья Андреев

Смерть
Неизвестно

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