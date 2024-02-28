Кухтин Илья Андреев
Место рожденияс.Липовка Бобровского уезда Воронежской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1894
Рождение ребёнка
12.07.1895
Дочь: (Кухтина) Мария Ильина
Мать ребёнка: Кухтина (Зайцева (Дочь Псаломщика)) Екатерина Алексеева
Смерть
По 1901
Рождение ребёнка
01.03.1901
Дочь: (Незаконорожденная) Евгения
Мать ребёнка: Кухтина (Зайцева (Дочь Псаломщика)) Екатерина Алексеева