Кухтин Илья Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухтин Илья Андреев

Место рождения

с.Липовка Бобровского уезда Воронежской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1901

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1894

Жена: Кухтина (Зайцева (Дочь Псаломщика)) Екатерина Алексеева

Рождение ребёнка
12.07.1895

Дочь: (Кухтина) Мария Ильина

Мать ребёнка: Кухтина (Зайцева (Дочь Псаломщика)) Екатерина Алексеева

Смерть
По 1901
Рождение ребёнка
01.03.1901

Дочь: (Незаконорожденная) Евгения

Мать ребёнка: Кухтина (Зайцева (Дочь Псаломщика)) Екатерина Алексеева

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