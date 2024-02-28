Зайцев (Псаломщик Приходской Церкви) Алексей Васильев
Место рожденияс.Липовка Бобровского уезда Воронежской губернии
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: (Сын Псаломщика Алексея)???? Подольской Губернии Новоушенского Уезда Иван Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Говорова (Зайцева) Олимпиада Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косьянова (Зайцева ???) Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Зайцева (Псаломщик Приходской Церкви)) Ольга Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1894
Дочь: Кухтина (Зайцева (Дочь Псаломщика)) Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Зайцева) Елена Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно