Зайцев (Псаломщик Приходской Церкви) Алексей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев (Псаломщик Приходской Церкви) Алексей Васильев

Зайцев (Псаломщик Приходской Церкви) Алексей Васильев

Место рождения

с.Липовка Бобровского уезда Воронежской губернии

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Зайцев Священник С.Липовка Василий Лазарев

Мать: Зайцева Анна Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: (Сын Псаломщика Алексея)???? Подольской Губернии Новоушенского Уезда Иван Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Говорова (Зайцева) Олимпиада Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косьянова (Зайцева ???) Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Зайцева (Псаломщик Приходской Церкви)) Ольга Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1894

Дочь: Кухтина (Зайцева (Дочь Псаломщика)) Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Зайцева) Елена Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.