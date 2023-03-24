Könönen Tahvo Juhonpoika
Место рожденияAnoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения05.10.1886
Дата смерти19.11.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1886
Бракосочетание
22.12.1918
Рождение ребёнка
23.01.1922
Сын: Könönen Pauli Tapani
Мать ребёнка: Könönen (Hoffrén) Linda-Kristiina Augustintytär
Рождение ребёнка
28.12.1926
Дочь: Parviainen (Könönen) Aira Ilona
Мать ребёнка: Könönen (Hoffrén) Linda-Kristiina Augustintytär
Смерть
19.11.1950
Похороны
1950