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Könönen Tahvo Juhonpoika

Место рождения

Anoniemi, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

05.10.1886

Дата смерти

19.11.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1886

Отец: Könönen Juho Mikonpoika

Мать: Könönen (Mielonen) Maria Ollintytär

Бракосочетание
22.12.1918

Жена: Könönen (Hoffrén) Linda-Kristiina Augustintytär

Рождение ребёнка
23.01.1922

Сын: Könönen Pauli Tapani

Мать ребёнка: Könönen (Hoffrén) Linda-Kristiina Augustintytär

Рождение ребёнка
28.12.1926

Дочь: Parviainen (Könönen) Aira Ilona

Мать ребёнка: Könönen (Hoffrén) Linda-Kristiina Augustintytär

Смерть
19.11.1950
Похороны
1950

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