Анна Прокопиева
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Прокопий Михайлов
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.10.1844
Муж: Григорий Ермолаев
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1845
Сын: Павел Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Ермолаев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.06.1852
Муж: Яков Алимпиев
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно