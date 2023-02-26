Анна Прокопиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Прокопиева

Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1807 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.
1805 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Прокопий Михайлов

Мать: не указана

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.10.1844

Муж: Григорий Ермолаев

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1845

Сын: Павел Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Ермолаев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.06.1852

Муж: Яков Алимпиев

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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