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Григорий Ермолаев

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

12.04.1852

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: ?

Мать: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.10.1844

Жена: Анна Прокопиева

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1845

Сын: Павел Григорьев

Мать ребёнка: Анна Прокопиева

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
12.04.1852
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от оспы
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