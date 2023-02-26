Григорий Ермолаев
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1826
Дата смерти12.04.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.10.1844
Жена: Анна Прокопиева
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1845
Сын: Павел Григорьев
Мать ребёнка: Анна Прокопиева
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
12.04.1852
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от оспы